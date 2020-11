Il Black Friday è davvero dietro l’angolo per Euronics, grazie alla presenza di numerosi sconti ed offerte speciali, atte ad invogliare il consumatore a recarsi il prima possibile in negozio per completare l’acquisto.

Per una volta Euronics sembra aver deciso lanciare una promozione unificata su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari. Il cliente che raggiungerà un determinato livello di spesa, inoltre, potrà anche richiedere la cosiddetta rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento automatico direttamente dal conto corrente bancario.

Euronics: i nuovi prezzi sono assurdi

I due smartphone su cui Euronics pare aver voluto focalizzare principalmente la propria attenzione sono prodotti di casa Samsung, più precisamente parliamo di Galaxy S20 FE e di Galaxy S20+, ottime soluzioni da consigliare assolutamente ai consumatori che non vogliono badare a spese e godere di prestazioni davvero elevate.

L’S20 FE viene definita Fan Edition, è sostanzialmente una versione speciale lanciata da Samsung, identica all’originale, ma con il processore Qualcomm Snapdragon 865 al posto del classico Exynos. Il suo prezzo finale non è poi così elevato, dato che ha un costo finale di soli 599 euro.

Discorso differente per il Samsung Galaxy S20+, in questo caso il cliente dovrà pagare 799 euro, per mettere le mani sul vero top di gamma, secondo solo al Galaxy S20 Ultra, della serie del 2020.

