Le nuove offerte di Esselunga passano precisamente per uno smartphone in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Oppo A9 2020, un modello appartenente alla fascia media del mercato, oggi acquistabile ad un prezzo ancora più invitante rispetto al passato.

La campagna promozionale di Esselunga si accosta alle consuete offerte tech, quindi soluzioni focalizzate sul singolo modello, commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi ed in versione sbrandizzata. Le scorte, come al solito, sono un problema, poichè il numero di unità distribuite sul territorio sono assolutamente limitate; il consiglio è di recarvi il prima possibile in negozio, in questo modo non resterete completamente tagliati fuori.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un apposito canale Telegram, scopritelo subito a questo indirizzo.

Esselunga: le offerte nascondono grandissimi sconti

Con Esselunga gli utenti si trovano sempre molto bene, proprio perché l’azienda pare essere in grado di ridurre al massimo i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione. Con Oppo A9 2020 viene fatta una nuova “magia”, la richiesta finale corrisponde a soli 159 euro, una cifra molto bassa per un terminale che da sempre ha attirato l’interesse dei consumatori, sulla base di due specifiche molto importanti: il display e la batteria.

Il pannello è ampissimo, raggiunge addirittura 6,5 pollici di diagonale, sebbene comunque non vada oltre il più classico IPS LCD, resta abbastanza dettagliato e di buona qualità generale. Spicca invece la batteria, un componente da oltre 5000mAh può aiutare gli utenti in moltissime occasioni, e garantire una durata decisamente superiore alla media.

Il volantino Esselunga è attivo in tutti i punti vendita fino all’11 novembre 2020.