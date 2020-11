Un nuovo volantino Comet ha fatto la propria comparsa nel mercato della rivendita di elettronica, è stato intitolato l’energia del risparmio hi-tech e, dati alla mano, risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia.

Fino all’11 novembre, il cliente potrà decidere di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. La spedizione, in questo caso, è da ritenersi a pagamento in aggiunta al prezzo mostrato a schermo, solamente nel caso in cui si dovessero spendere meno di 49 euro, viceversa è scontata del 100%. Se interessati alla rateizzazione, sottolineiamo la presenza del Tasso Zero in 10 o 20 mesi, con TAN e TAEG allo 0%.

Comet: queste offerte fanno girare la testa

I prodotti in promozione da Comet, lo diciamo subito, sono davvero tantissimi, e possono aiutare il consumatore a spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato. Il top di gamma incluso direttamente nel volantino è il Samsung Galaxy S20+, un terminale dalla qualità decisamente elevata, in vendita a soli 849 euro (almeno rispetto ad un listino ancora più elevato), in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Le alternative non mancano, e perlopiù sono economiche, come Samsung Galaxy A71 a 299 euro, Samsung Galaxy A51 a 245 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro, Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, Galaxy A21 a 179 euro, Galaxy A21s a 159 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Huawei P Smart Pro a 259 euro, Huawei P40 a 549 euro, P 40 Lite 5G a 299 euro e similari.

Per godere di una visione d’insieme di tutto il volantino Comet, aprite subito questo link.