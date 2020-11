In questo periodo storico i ricercatori e gli scienziati di tutto il mondo si stanno dando da fare per ideare qualcosa di nuovo che possa aiutare per sconfiggere il Coronavirus o comunque per migliorare la situazione. Uno degli obiettivi principali delle ricerche risiede poi nell’individuazione di persone asintomatiche di Covid-19. Proprio riguardo questo obiettivo sembra che siano arrivati i primi risultati. Secondo alcuni studi, infatti, l’intelligenza artificiale sarebbe in grado di individuare queste persone analizzando semplicemente la tosse.

In arrivo un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere gli asintomatici da Covid-19

I nuovi studi sono stati eseguiti da alcuni ricercatori del MIT. Questi ultimi, in particolare, sono riusciti a sviluppare un determinato modello di IA che sarebbe in grado di riconoscere se una persona è sana oppure se è asintomatica anche se infetta dal Coronavirus. Nello specifico, per realizzare questo modello i ricercatori hanno utilizzato alcune registrazioni di colpi di tosse volontari provenienti da tre tipologie di persone, ovvero con sintomi da Coronavirus, asintomatici con Coronavirus e persone sane.

In questo modo, il modello di intelligenza artificiale realizzato dai ricercatori del MIT è riuscito ad individuare il 100% di persone asintomatiche con Covid-19 e il 98,5% di persone infette dal virus. Per rendere così efficace il modello, sono stati utilizzati ben 200.000 campioni di tosse di circa 70.000 volontari. I ricercatori vogliono comunque sottolineare che il loro modello non è in grado di riconoscere al 100% le persone con sintomi da Covid-19. Il motivo risiede nel fatto che i biomarcatori possono essere gli stessi tra tosse causata dall’influenza e tosse causata dal virus. In ogni caso, questo modello può essere molto utile in quanto può identificare chi ha una tosse da asintomatico e chi ha una tosse da sano.

Ora l’obiettivo dei ricercatori è quello di sviluppare e far approvare una applicazione per smartphone che integri questo modello di IA, in quanto si potrebbe facilmente e gratuitamente individuare le persone potenzialmente asintomatiche con Coronavirus.