Sappiamo bene che durante la guida di un qualsiasi pericolo per strada bisogna prestare la massima attenzione. A quanto pare, però, questo non è stato ancora capito da un conducente di una Ferrari 812. Quest’ultimo, infatti, ha volutamente disattivato il controllo di trazione della sua auto e questo ha provocato irrimediabilmente un grave incidente.

Un uomo si schianta con la sua Ferrari 812 per aver disattivato una funzione importante

Bisogna prestare sempre molta attenzione alla guida, soprattutto se si tratta di auto da corsa come la Ferrari 812. Il conducente di questa vettura, in particolare, ha volutamente disattivato una funzione molto importante per i meno esperti alla guida, ovvero il controllo di trazione. In questo modo, l’auto è andata irrimediabilmente a schiantarsi, nonostante stesse circolando ad una velocità di soli 30 km/h.

In rete, in particolare, è trapelato il video dello schianto. Guardando attentamente, è possibile notare che, dopo aver disattivato la funzione del controllo della trazione, sullo schermo dell’auto è uscito l’avviso “traction off, you’re on your own”. Questa funzionalità sviluppata dalla casa automobilistica è costituita da tutta una serie di sistemi e apparecchiature molto complesse che dovrebbero per l’appunto aiutare i conducenti durante la guida su strada.

L’incidente è avvenuto a Londra presso Lambeth Bridge e, secondo quanto riportato dal portale The Sun, non ci sarebbero vittime e le forze dell’ordine stanno investigando per capire al meglio la dinamica dell’incidente. Quello che è certo è che il conducente non solo ha distrutto la sua auto da corsa, la Ferrari 812, ma ha anche rischiato di mettere in pericolo la vita di persone innocenti.