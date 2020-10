Un gravissimo incidente ha interessato una Wolkswagen Golf GTI di sesta generazione. La vettura in questione si è scontrata contro un muro ad una velocità davvero impressionante, ben oltre i 200 km/h e il risultato lascia davvero senza parole.

Grave incidente mortale per una Golf GTI

Purtroppo in queste ultime ore è accaduto un incidente molto grave e il conducente era alla guida di una Volkswagen Golg GTI di sesta generazione. La vettura è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro la parete di cemento presente dall’altro lato del ponte dove si trovava. L’impatto è stato davvero spaventoso, dato che la vettura ha raggiunto la parete ad una velocità davvero assurda, pari a ben 230 km/h.

Si tratta di una velocità esagerata che in normale condizioni non si dovrebbe mai adottare, dato che in questo modo si possono provocare incidenti molto gravi, proprio come quello appena accaduto. Dalle spaventose immagini è poi possibile notare come l’auto abbia urtato la parete con il tetto e non con la parte frontale. Per questo motivo la dinamica rimane ancor di più un mistero. Per il conducente presente sulla vettura coinvolta nell’incidente, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Rimane inoltre da capire come mai il conducente abbia raggiunto una velocità così elevata e come mai sia poi arrivato purtroppo contro la parete. In queste circostanze, si può comprendere ancor di più quanto sia indispensabile prestare la massima attenzione mentre si guida qualsiasi veicolo, sia per la propria incolumità sia per quella degli altri conducenti per strada.