Bixby non è mai stato l’assistente vocale più popolare. Ciò non ha impedito a Samsung di trovare modi per farcelo usare. Dal pulsante dedicato, alla mappatura al tasto di accensione stesso, Samsung vorrebbe chiaramente che fosse un successo.

Il suo ultimo sforzo per invogliare gli utenti a diventare fedeli a Bixby è un design nuovo e rivisitato che dovrebbe essere familiare a chiunque abbia Google Assistant. Il futuro di Bixby sembra a rischio da quando Samsung ha iniziato a ridurre alcune delle funzionalità per Bixby Vision, lasciando molti di noi in sospeso a porsi domande. Al contrario, Samsung non ha interrotto la produzione del prodotto o altro, ma ha lavorato ad un nuovo look.

Google Assistant ha chiaramente ispirato questa riprogettazione. Il nuovo Bixby potrebbe non godere di particolari benefici, ma è senza dubbi migliorato nel tempo. In precedenza Bixby si apriva sempre a schermo intero, indipendentemente da come veniva attivato. Ora otterrai questo overlay nella parte inferiore del display, con la possibilità di avere lo schermo intero toccando il pulsante Home in basso a destra. Il problema è che il design non è mai stato la causa del fallimento di Bixby, ma le prestazioni.

Bixby: Samsung tenta di rilanciarlo con importanti novità ma cambia solo il design

Quando gli viene chiesto di attivare o disattivare la modalità notturna, si accende e si spegne da solo, a differenza dell’Assistente di Google, che ti porta solo alla pagina delle impostazioni e ti chiede di farlo da solo. Bixby Routines è stata una delle più utilizzate sui dispositivi Samsung e ora puoi utilizzare la funzione rapidamente solo con la tua voce senza necessità di alcun widget.

Purtroppo, sembra che sia troppo poco e troppo tardi. La soluzione di Google è molto più intelligente di quella di Samsung e beneficia di una più profonda integrazione con servizi di terze parti. A meno che Samsung non riesca a portare il suo assistente al passo con i tempi, non sarà in grado di competere. Se sei curioso, vale la pena dare un’occhiata, ma probabilmente non dovresti impostarlo come predefinito. Il nuovo Bixby è disponibile tramite il Galaxy Store, oppure da APK Mirror.