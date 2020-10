Superbonus 110%: le nuove detrazioni fiscali del 110% entrano nel vivo.

Il Decreto Rilancio ha previsto due opzioni alternative che prevedono, in luogo alla fruizione del credito di imposta in 5 anni:

un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Opzioni che, anche se meno convenienti, consentono praticamente a tutti (tra cui gli incapienti e i soggetti non residenti in Italia) di poter accedere ai benefici previsti per il miglioramento energetico e la riduzione del rischio sismico.

Poste Italiane ha dettagliato la sua proposta e messo a disposizione un simulatore che consentono ai privati di cedere i propri crediti d’imposta relativi ai bonus fiscali

Superbonus al 110%: credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 5 quote annuali;

Ecobonus ordinario (efficienza energetica): credito d’imposta ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali;

Sismabonus ordinario (misure antisismiche): credito d’imposta ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 5 quote annuali;

Altri bonus edilizi. Credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali per:

– recupero patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;

– recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019;

– installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir;

– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013.

Requisiti per poter cedere i crediti a Poste Italiane sono:

essere titolare di un credito d’imposta ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020;

essere titolare di un Conto Corrente BancoPosta e, per effettuare la richiesta on line,

essere abilitato all’Internet Banking.

Dopodiché, per potere cedere i crediti fiscali è necessario: