Lo Sconto IVA è ufficiale da Trony, in questi giorni di fine Ottobre sul sito ed in tutti i punti vendita in Italia è possibile approfittare di una campagna promozionale che promette un risparmio fuori da ogni logica, rendendo disponibili ottimi prodotti a prezzi bassissimi.

Il meccanismo che regola il volantino non rappresenta nulla di nuovo rispetto a quanto osservato in passato, tutti i prodotti possono essere acquistati con garanzia di 24 mesi (da esercitare nel punto vendita per ogni difetto di fabbrica), con anche versione completamente sbrandizzata.

Trony: come funziona la campagna

Il volantino Trony non pone particolari limitazioni all’utente che desidera risparmiare, né impone un limite minimo di spesa. Per approfittare degli sconti è necessario recarsi personalmente in negozio e scegliere tutti i prodotti che più si desiderano; a questo punto, una volta giunti in cassa, gli utenti potranno godere di una riduzione del 18,03% rispetto al listino originario, o meglio allo scontrino finale.

Se vi stavate aspettando uno sconto del 22%, sappiate che avete sbagliato, ma vi spieghiamo anche il motivo. Il prezzo che noi leggiamo sul cartellino è composto da listino + IVA, ma quest’ultima corrisponde al 22% del listino, quindi più basso del prezzo finale. Nel momento in cui Trony attuerà lo scorporo dell’IVA, chiaramente non potrà scontare il 22%, ma seguirà il procedimento inverso di quanto appena descritto, mettendo in pratica una riduzione pari al 18,03% del valore finale.

I dettagli del volantino Trony sono comunque disponibili direttamente sul sito ufficiale o nelle pagine qui sotto.