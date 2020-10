Vodafone: arrivano tre offerte nuove fino a 100GB in 4G, ecco i prezzi

Vodafone ha affrontato tutti i gestori a turno, facendo vedere le sue qualità ma soprattutto quelle della sua rete telefonica mobile. Non a caso in giro per l’Europa non esiste un gestore che abbia tali capacità, le quali sono state anche decretate come le migliori.

Stiamo infatti parlando di un provider che dispone della migliore rete 4G, la quale peraltro è anche la più estesa. Adesso però Vodafone ha bisogno di recuperare qualche utente, visto che in molti hanno scelto di scappare via verso altre esperienze. Soprattutto Iliad sembra aver riso le cose più difficili, proponendo offerte con prezzi molto bassi. Adesso però ecco le proposte del colosso anglosassone.

Vodafone: arrivano le nuove offerte con tutto incluso e con prezzi incredibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga