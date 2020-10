Da alcuni mesi a questa parte TIM sta dimostrando pieno impegno nel campo dell’intrattenimento tv. Il provider ad oggi non è presente esclusivamente nel settore standard della telefonia (sia fissa che mobile), ma si spinge anche oltre, proponendo delle offerte legate allo streaming televisivo. Una piena dimostrazione di questa inedita vision è data dalla promozione Mondo Netflix.

TIM e Netflix: promozione congiunta low cost per serie tv e cinema

La promozione Mondo Netflix è una valida iniziativa commerciale che TIM ha pensato di associare alla sua piattaforma streaming, TIMvision. I clienti che vogliono attivare un piano per TIMvision, come ulteriore incentivo, avranno anche la possibilità di aggiungere al ticket un account per Netflix. I costi sono estremamente vantaggiosi per gli amanti di cinema e serie tv.

Il pacchetto di Mondo Netflix prevede un costo fisso mensile di 12,99 euro. Oltre a tutti i titoli del catalogo TIMvision, gli utenti potranno quindi attivare un profilo Netflix ed avere libero accesso a tutta la galleria della principale piattaforma streaming del mondo. Gli abbonati che scelgono Mondo Netflix avranno inoltre diritto ad un ulteriore extra. TIM, infatti, garantisce la presenza del decoder TIMvision Box completamente a costo zero.

La promozione in associazione con Netflix è soltanto un esempio dell’impegno d TIM nel settore dei contenuti televisivi. Il provider, infatti, riserva un’occasione molto speciale anche a tutti gli amanti dello Sport. I clienti potranno attivare un ticket che prevede la visione di eventi esclusivi come Serie A, Champions League, Formula 1. Con la promo Mondo Sport, al prezzo di 29,99 euro ogni mese, gli utenti TIM potranno accedere alla programmazione di NOW TV e di DAZN.