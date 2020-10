Ad essere sempre più vicino è il giorno di Halloween e si tratta di un giorno molto famoso soprattutto per i players abituati a giocare a Pokémon Go. Il videogioco per dispositivi Android e Apple è solito fare degli eventi in occasione di questo giorno e anche quest’anno Niantic Labs e i suoi sviluppatori non hanno intenzione di deludere i loro utenti.

Il mese di Ottobre è iniziato super movimentato per i giocatori di Pokémon Go perché il team di sviluppo ha introdotto innumerevoli eventi e sfide per riscattare grandiosi regali, ma l’evento più atteso a quanto pare è proprio quello di Halloween. Maggiori informazioni nel paragrafo sottostante.

Pokémon Go e Halloween: l’evento spettrale è sempre più vicino

Finalmente Yamask di Galar dovrebbe far il suo debutto in Pokémon Go con l’evento di Halloween in una nuova ricerca speciale a tema. Inoltre, i players completando alcuni compiti potrebbero anche incontrare Spiritomb nella versione cromatica. L’evento è previsto da sabato 24 Ottobre 2020 dalle ore 03:00 al 4 Novembre 2020 delle ore 03:00.

Durante l’evento, inoltre, i players potranno usufruire dei seguenti bonus e tra i tanti spiccano:

Caramelle per i trasferimenti raddoppiate;

Caramelle da cattura raddoppiate;

Pacchi Pacchetto scherzetto, Scrigno maligno e Cofanetto zucchetta nel negozio;

Scattando una foto per ricevere una sorpresa inquietante;

Disponibile la maschera Pikachu, una tuta Gengar, occhialini Sableye, una maschera Sableye o una maschera Banette

Inoltre sono previsti tre nuovi eventi:

Giorno di raid sabato 31 Ottobre a partire dalle ore 11:00 alle ore 17:00: i players potrebbero incontrare Marowak di Alola perché apparirà spesso.