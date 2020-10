La crescita, come ampiamente previsto ad annunciato, non si ferma più, nelle ultime 24 ore sono 24’991 i nuovi casi da Coronavirus sul territorio italiano, a fronte di addirittura 198’952 tamponi processati.

Il bollettino quotidiano rispecchia ampiamente le aspettative, infatti erano attesi sempre più contagi, almeno per i prossimi 5/7 giorni. Oggi sono 24’991, con un incremento notevole rispetto ai giorni scorsi. Gli attualmente positivi sono nel complesso 276’457, di questi 14’981 sono ricoverati con sintomi, 1536 sono in terapia intensiva, mentre 259’940 sono in isolamento domiciliare. I decessi nelle ultime 24 ore salgono a 205, con guarite ben 3406 persone da uno dei virus più pericolosi degli ultimi decenni.

Dall’inizio della pandemia sono 589’766 i casi in Italia, di questi sono 275’404 i guariti, mentre 37’505 persone purtroppo non ce l’hanno fatta.

Contagi oggi: i dati delle regioni

Enorme balzo in avanti di contagi in Lombardia in sole 24 ore si sono registrati 7’558 casi di positività, al secondo posto sale il Piemonte, con un incremento di 2’827 casi, seguito a ruota dalla Campania con 2’427 contagi.

Sempre preoccupanti sono i numeri in Veneto +2143, nel Lazio +1963, in Toscana +1708 ed in Emilia Romagna +1212. Le regioni appena sotto le 1000 unità di casi in 24 ore restano essere Liguria +926, Sicilia +708, Puglia +772, Marche +351, Abruzzo +434, Friuli Venezia Giulia +406, Sardegna +362, Provincia autonoma di Trento +191 e Umbria +401.

Nessuna regione ha registrato 0 contagi, solamente il Molise ha raggiunto quota 19, in Basilicata sono 120, mentre in Valle d’Aosta 77.

Raccomandiamo sempre la massima cautela e prudenza, dobbiamo combattere tutti assieme per vincere il Covid-19, igienizzazione, mascherina e distanziamento sono le uniche armi in nostro possesso per averla vinta una volta per tutte.