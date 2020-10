Nuovo DPCM: quali decisioni ha preso il Governo questa volta?

Il nuovo DPCM, che lo vogliate o no, è arrivato da poche ore alle orecchie di tutti causando innumerevoli dissapori. Le persone in tutta Italia sono scese in piazza per manifestare a favore dei loro diritti e non solo. Queste sono le regole e questi i divieti fissati dal nuovo Dpcm del governo per limitare i contagi da Covid-19 nel settore del commercio.