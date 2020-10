Dopo lo scontro tra TikTok e Reel arriva un’altra battaglia social, questa volta tra Facebook e Tinder. Il colosso di Mark Zuckerberg infatti è pronto a lanciare la propria personalissima App di incontri mettendosi in competizione diretta con quella che di fatto è l’App più popolare della categoria; il risultato finale però non è così scontato.

Se infatti Tinder può contare su una base consolidata di circa 50 milioni di utenti nel mondo, Facebook ne dispone di ben 2 miliardi; basterebbe che solo una parte di questi iniziasse ad usare, questo nuovo sistema di dating per inserirsi a pieno titolo nella corsa alla vetta. Vale dunque la pena dare un’occhiata al funzionamento di questa nuova costala del colosso di Zuckerberg.

Facebook Secret Crush: come funziona il nuovo sistema di dating

Il nuovo sistema di dating ideato da Facebook (attivabile solo da maggiorenni) avrà uno spazio apposito e separato all’interno dell’App; anche l’account sarà diverso e i propri amici non riceveranno nessuna comunicazione in merito. La funzione “Secret Crush” ad esempio permetterà di selezionare fino ad un massimo di 9 utenti che verranno aggiunti in una lista, se uno dei prescelti corrisponderà arriverà una notifica ad entrambi gli utenti che potranno così scoprire questo amore nascosto.

Tra le altre funzioni già annunciato lo sfruttamento delle stories per aumentare l’interattività tra gli utenti; inoltre inserita anche la possibilità di essere abbinati ad altre persone in base ai propri interessi; se quindi si è alla ricerca di un partner che condivida il proprio interesse per il cinema si potrà scremare la lista a seconda dei gruppi preferiti dagli utenti.