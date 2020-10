Gli utenti di WindTre sognano ad occhi aperti con la nuova promozione Go 70 Fire Plus, una spettacolare soluzione che permette di accedere addirittura a 70 giga di traffico dati, ad un prezzo non particolarmente elevato.

La soluzione descritta nell’articolo, purtroppo non risulta essere disponibile per la maggior parte di noi, infatti è distribuita sottoforma di operator attack, con attivazione esclusiva per i possessori di una SIM di un MVNO, da cui però sono esclusi i cosiddetti semivirtuali, come Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile e Very Mobile. A limitare ancora di più l’offerta, segnaliamo la disponibilità presso alcune province italiane, non su tutto il territorio.

Quando l’utente la richiederà, ad ogni modo, dovrà pagare 10 euro per acquistare la SIM ricaricabile, su cui poi portare il proprio numero di telefono. A differenza di altre soluzioni, in questo caso è assente il vincolo contrattuale di durata, in poche parole sarà possibile richiedere la portabilità lontano da windTre in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o penali.

WindTre: l’offerta fa sognare ad occhi aperti

La Go 70 Fire Plus è un’ottima offerta, a partire dai 6,99 euro al mese necessari per mantenerla attiva sul proprio numero di telefono, pagabili tramite credito residuo della SIM ricaricabile (non conto corrente o carta di credito).

Al suo interno sono posizionati ottimi contenuti, quali sono ad esempio 70 giga di traffico dati al mese, con annessi anche 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque. La massima velocità internet raggiungibile corrisponde esattamente a 600Mbps in download, a patto naturalmente che lo smartphone sia abilitato.