Very Mobile, operatore semivirtuale di WindTre, permette ufficialmente da ieri, 19 Ottobre 2020, di acquistare un’offerta tariffaria da utilizzare tramite le sue nuove eSIM, con le attuali promozioni in commercio. Inoltre anche i già clienti possono passare alle eSIM.

Vi ricordo che la eSIM è una SIM digitale che permette di attivare un piano cellulare sul proprio device senza dover usare una SIM rimovibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile propone ufficialmente le proprie eSIM

La eSIM svolge praticamente la stessa funzione della SIM tradizionale, identificando il profilo del cliente e consentendo l’accesso alla rete dell’operatore, ma la eSIM non va inserita fisicamente nel telefono, ma solo digitalmente, per avviare il suo download e la sua installazione occorre scaricare un profilo eSIM scansionando un apposito QR Code, attraverso la funzione specifica presente nel menu di configurazione dei dispositivi mobili compatibili.

Con questa novità, Very diventa il primo operatore tra i semivirtuali e tutti gli MVNO italiani a rendere disponibili ufficialmente le eSIM per i suoi clienti. La possibile commercializzazione delle eSIM da parte dell’operatore virtuale era stata in un certo senso preannunciata a partire dallo scorso 5 Settembre 2020, quando era stata inserita sul sito ufficiale una pagina dedicata all’acquisto delle sue nuove eSIM tramite un link denominato “test-esim” presente nella home page, che è stato poi rimosso la sera stessa.

Chi è riuscito ad utilizzare quella pagina ha potuto attivare un nuovo numero Very Mobile per ottenere una eSIM ricaricabile con l’offerta Very 4.99 (minuti e SMS illimitati e 30 Giga su rete WINDTRE 4G fino a 30 Mbps a 4,99 euro al mese). Successivamente erano poi comparse sul sito dell’operatore anche alcune pagine di test, in fase di costruzione, dedicate alle offerte con eSIM, che sono state poi nascoste.