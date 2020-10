Sono diverse le auto in sconto che gli italiani possono avere dal mercato dell’usato o dal concessionario di zona. Stiamo chiaramente parlando del bonus mobilità che offre 4 categorie di incentivi validi a livello nazionale per il passaggio ad una nuova autovettura.

Sia con che senza rottamazione è possibile sfruttare alcuni vantaggi economici importanti che maturano buoni extra fino ad un valore massimo di 20.000 euro in alcune Regioni. Ecco che cosa è stato previsto dal nuovo piano di rilancio del segmento automotive.

Bonus in arrivo per un massimo di 20.000 Euro: cambia auto senza spendere cifre assurde

Le auto sono un vero e proprio investimento. Un’incognita che molti affrontano con non pochi sacrifici considerando anche il difficile periodo socio-economico all’epoca del Coronavirus. Eppure il Governo e lo Stato vengono in contro alla popolazione incentivando il passaggio a nuove vetture green che rispettano l’ambiente e le tasche. Nello specifico la Regione Piemonte sta garantendo un indennizzo massimo di 20.000 Euro a livello locale. Per tutte le altre Regioni Italiane, invece, valgono i seguenti incentivi auto:

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Il passaggio alla mobilità eco-sostenibile impone anche ulteriori vantaggi in termini pratico-economici. Abbiamo cisto, infatti, come sia possibile usufruire delle agevolazioni regionali per il bollo auto Gratis così come i parcheggi gratuiti e l’accesso senza spese alle zone ZTL. Da non dimenticare, inoltre, che le auto elettriche riservano meno oneri di manutenzione e tutta una serie di vantaggi esaminati con oculatezza a questo indirizzo.