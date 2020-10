Luce e Gas: con i nuovi bonus fino a 200 euro di sconto

Sono ancora molteplici le famiglie che, giorno dopo giorno, continuano a pagare i danni economici causati dal primo Lockdown imposto nel mese di Marzo. Il periodo di chiusura, di fatto, ha costretto migliaia di commercianti a cessare le proprie attività con conseguenti disagi per centinaia di migliaia di famiglie Italiane.

Per arginare almeno in parte l’attuale situazione ed aiutare i cittadini maggiormente in difficoltà, il nostro Governo ha deciso di introdurre molteplici bonus. Tra questi, quindi, rientra anche il bonus Luce e Gas, il quale permette di ricevere ingenti sconti in bolletta.

Bonus Luce e GAS 2020: ecco i requisiti e come richiederlo

Stando a quanto pubblicato sul sito ufficiale di ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Bonus Luce e Gas attualmente disponibile, è destinato ad oltre 2 milioni di famiglie Italiane. Scopriamo quindi di seguito quali sono i principali requisiti per richiederlo.

Bonus Gas

Richiedere il bonus Gas è molto semplice. Collegandosi sulla pagina ufficiale di ARERA è infatti possibile compilare in pochi secondo il modulo dedicato. Ciononostante, però, per accedere al bonus bisogna rispettare i seguenti requisiti:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Per quanto riguarda il Bonus Luce, invece, i requisiti presentano delle leggere differenze:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Inoltre, nel caso in cui i requisiti siano rispettati, gli Italiani potranno accedere ai seguenti sconti: