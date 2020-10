Coronavirus: sperimentati droni per consegnare vaccini, sangue e campioni

La sopravvivenza a questo strano anno sembra essere la cosa più impossibile da compiere. Dopo le migliaia di persone che non ce l’hanno precedentemente fatta a causa del Coronavirus pandemico il quale si è espanso rapidamente a macchia d’olio, sono in formazione delle nuovissime tecnologie che aiuteranno i pazienti in un periodo tanto difficile.

Coronavirus: la soluzione del futuro per gli interventi ospedalieri

Arrivano così, in tempi di Coronavirus, i nuovi droni ad uno scopo eccezionale. L’idea giunge direttamente in Italia dal Bambino Gesù di Roma. Qui il primo velivolo a propulsione elettrica è stato utilizzato per consegnare il materiale sanitario. Tale ingegno consentirà di trasferire a basso costo e alta velocità in zone anche irraggiungibili sangue, vaccini e campioni biologici da consegnare urgentemente.

Al progetto hanno collaborato l’Ospedale Bambino Gesù, Leonardo, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales s’33%) ed Enac. Il volo in prova, ha trasportato del materiale tra due sedi ospedaliere ad una distanza di 32 km. Precisamente dal centro prelievo di Santa Marinella a quello di analisi di Palidoro e viceversa.