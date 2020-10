Il dibattito sul 5G è sempre molto animato. In queste ultime settimane, sul piano governativo, sono emerse tante proposte per un investimento costante sulle infrastrutture digitali e sulle nuove reti internet. Interventi in tal senso sarebbero determinanti per uno sviluppo costante della pubblica amministrazione, delle attività private ed, in generale, dei servizi per il singolo cittadino.

5G, lo sviluppo in Italia è inferiore rispetto ad altre nazioni

A differenza di altri paesi, purtroppo, in Italia si è ancora indietro per quanto concerne lo sviluppo del 5G. A testimoniare, con supporto grafico, questo scenario è il portale Nperf.

Il portale Nperf indica come al primo posto delle nazioni più all’avanguardia per lo sviluppo reale del 5G vi siano gli Stati Uniti. Negli USA sono attualmente attive più antenne 5G rispetto a quante ne sono disponibili in tutta Europa. Nel vecchio continente, invece, un buon numero di antenne 5G attive risultano presenti in Germania, Regno Unito ed – a sorpresa – in Svizzera.

A sostegno del nostro paese, c’è da dire che l’Italia ad oggi è in linea con la media degli altri paesi europei per il lancio e la sperimentazione del 5G. Come risaputo, la nuove reti internet sono infatti disponibili solo nelle città capoluogo tra cui, le più popolose, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e Brescia.

L’obiettivo per i prossimi mesi è quello di accelerare su questo fronte. Tra le priorità vi è quello di arrivare al 2022 con un numero quanto più alto di antenne attive. Nei prossimi due anni, saranno anche moltiplicate le iniziative dedicate al 5G ed alle nuove reti internet.