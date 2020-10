WhatsApp: nuova truffa in chat con la vostra immagine del profilo

I problemi esistono per qualsiasi tipologia di piattaforma, anche per quelle più gloriose e soprattutto seguite dal pubblico. Più è ampia infatti la cornice di utenti che segue quel tipo di applicazione, più si tratta di un ambiente prolifico per gli inganni e le invenzioni dei truffatori.

Purtroppo WhatsApp è una delle applicazioni più prese di mira proprio dalle truffe, le quali spesso e volentieri vanno a minacciare soprattutto gli utenti meno esperti. Questi si ritrovano infatti in situazioni spiacevoli senza neanche conoscerne la natura o magari la semplice esistenza. Durante gli ultimi giorni le voci hanno portato a galla un vecchio fenomeno che si starebbe ripetendo: la truffa dell’immagine del profilo.

WhatsApp: ritorna ufficialmente la truffa dell’immagine del profilo che minaccia anche i vostri contatti

Sono diversi giorni che le lamentele riguardo a WhatsApp sono arrivate alle stelle. Stando alle voci che trapelano sul web, molte persone avrebbero segnalato il ritorno della truffa dell’immagine del profilo.

I malfattori mettono in scena il tutto rubando l’immagine del profilo di uno o più malcapitati. In seguito avverrà la creazione di un profilo fake che fingerà di impersonare proprio le persone che hanno subito il furto dell’immagine del profilo. In seguito, in un modo che ancora non abbiamo ben capito, i truffatori riusciranno a venire in possesso anche della lista contatti della persona derubata.

All’interno della stessa lista, sceglieranno dei contatti che subiranno quella che è la vera e propria truffa. A questi infatti verrà chiesta una ricarica Postepay per una finta emergenza, ovviamente fingendo di essere la persona ritratta nell’immagine del profilo. State quindi molto attenti e verificate sempre i numeri che non avete salvato in rubrica.