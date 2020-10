Comet ha in serbo per gli utenti italiani tantissime occasioni a prezzi fortemente ribassati, almeno rispetto al listino originario. Il risparmio finale è considerevole, per questo motivo l’attenzione alle offerte deve essere posta ai massimi livelli.

Spendere poco con Comet è davvero possibile, grazie soprattutto alla presenza di ottime campagne promozionali diffuse su tutto il territorio nazionale nel corso degli anni. Oggi è attivo un buon volantino sia online che nei punti vendita, l’acquisto potrà essere completato anche dal divano di casa, ma è importante ricordare che si pagheranno le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a meno che non si effettui un ordine superiore ai 49 euro, solo in questo caso saranno scontate del 100%.

Comet: tutte le offerte ed i prezzi più bassi del momento

I prezzi inclusi all’interno del volantino Comet sono davvero interessanti, a partire proprio dalla disponibilità e dalla possibilità di acquisto dei top di gamma del momento, come Xiaomi Mi 10T Pro, Samsung Galaxy Note 20 o Oppo Reno 4 Pro, tutti terminali proposti ad un prezzo molto vicino al listino originario.

Sicuramente le migliori occasioni sono presenti nella fascia intermedia, ovvero per quei prodotti che non raggiungono prestazioni elevatissime, in confronto ai suddetti, ma ugualmente riescono a garantire una qualità di livello. Ad esempio annoveriamo Oppo Reno 4, oppure anche l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, con processore Qualcomm Snapdragon 865, in vendita a poco meno di 700 euro.