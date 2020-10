Recentemente, l’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare le proprie offerte da 4,99 euro al mese e da 200 GB fino al 31 ottobre 2020, a meno di eventuali cambiamenti. Le offerte che riguardano l’operatore virtuale, attivo sulle reti Vodafone 4G, sono: 1Mobile Special XPlus, Power XPlus, Start XPlus Reward, 75 XPlus Reward, Large XPlus Reward, Start Plus New, World Plus e Call Unlimited Plus, 1Mobile 200 Limited Edition.

Con 1Mobile Special XPlus ci sono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga in 4G con tariffe speciali verso l’estero, al prezzo di 8.99 euro al mese. A partire dal terzo mese, il traffico dati aumenta di 15 Giga ogni mese per un totale di 75 Giga mensili, senza costi aggiuntivi. L’offerta può essere attivata da tutti i clienti e il costo è di 6 euro.

Abbiamo poi 1Mobile Power XPlus. Questa offre ogni mese minuti illimitati verso mobili e fissi nazionali, 40 sms verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga con tariffe agevolate verso l’estero. Il prezzo mensile è di 6,99 euro al mese. In questo caso, dal terzo mese si aggiungono 10 Giga ogni mese, per un totale id 40 Giga ogni mese, sempre allo stesso prezzo. Qui il costo di attivazione è diverso, ben 8 euro.

C’è l’offerta XPlus Reward che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. Dal terzo mese al bundle si aggiungono altri 10 Giga di traffico dati, portando il totale a 30 Giga al mese. Il prezzo vedrà il suo abbassamento da 4,49 al mese invece che di 4,99 euro al mese.

Infine, abbiamo l’offerta 1Mobile Giga 200 Limited Edition, con 200 Giga di traffico dati nazionale sulla rete 4G di Vodafone, il costo è di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

