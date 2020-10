Unieuro stupisce ancora con il lancio di una campagna promozionale che nasconde al proprio interno prezzi ed offerte assolutamente da favola, il risparmio è notevole su ogni acquisto effettuato dall’utente, indipendentemente dal prodotto scelto.

Il volantino Unieuro ha natura di SottoCosto, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere possibile in versione assolutamente limitata, poiché il quantitativo di scorte distribuito è ridotto. Gli acquisti, se interessati, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo ed esclusivamente se l’ordine supera i 49 euro di spesa.

Tutti i codici sconto e le nuove offerte Amazon sono disponibili in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Unieuro: quanti sconti con queste offerte

Le offerte del volantino Unieuro sono indubbiamente impressionanti, a partire dall’ottimo prezzo applicato sul Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto della serie Galaxy S20. Al giorno d’oggi gli utenti lo possono acquistare con una spesa finale di soli 699 euro, cifra bassissima se considerata la qualità generale del prodotto in sé.

Discorso simile per l’Oppo Reno 2, questi è uno smartphone leggermente più datato rispetto al precedente, ma ugualmente in grado di garantire prestazioni al top al giusto prezzo, se considerate infatti che la cifra richiesta da Unieuro è inferiore ai 400 euro.

Tantissimi altri sconti attendono gli utenti sul sito e nei negozi, per facilitare la comprensione della portata degli sconti, ecco qui sotto il volantino al completo. Per i dettagli aprite le immagini, le visualizzerete in alta definizione e scoprirete anche il numero di unità disponibili in negozio.