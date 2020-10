Hai comprato una nuova bici elettrica nella speranza di poter accedere al bonus mobilità previsto a partire dal 2 Novembre 2020. Hai fatto bene. Ma forse non sai che è possibile ottenere anche la bici Gratis sfruttando una promozione parallela proposta a livello regionale dalle singole istituzioni. Oltre al rimborso da 500 Euro c’è decisamente di più. Ecco come ottenere lo sconto segreto.

Bonus Bici: dopo i 500 Euro arrivano tanti altri soldi Gratis

Nessun click day, QR Code o applicazione speciale prevista in uso per gli utenti Android ed iOS. Si passerà per la nuova web-app del Ministero dell’Ambiente che ha sancito l’inizio di tutto tra poco più di 15 giorni a partire da ora. Basta tenere a portata di mano la propria SPID, un documento di identità valido e la prova di acquisto (fattura o scontrino parlante) da caricare sull’apposito sito web. Si ottengono così accrediti diretti su conto bancario da 500 Euro.

Lo sconto del 60% viene così applicato agli acquisti fatti a partire dal 4 Maggio 2020. Tutto gradito per chi ha azzardato una folle spesa per un mezzo come bici elettrica, monopattino, segway, hoverboard o monowheel. Ma c’è la concreta possibilità di ottenere addirittura 1500 Euro con un azzeramento completo delle spese anche per modelli top di gamma.

Per accedere alla promo segreta occorre fare riferimento ai bonus rottamazione validi per coloro che demoliscono auto di classe energetica Euro 5. In tal caso si ottiene il massimo sconto mentre per la stessa classe di efficienza su motocicli e ciclomotori si ottengono ulteriori 500 Euro per il passaggio ad un mezzo di trasporto su due ruote di tipo eco sostenibile.

Ricordiamo che i tempi utili di accredito per il bonifico sul CC sono generalmente di 10 – 15 giorni a partire dalla data della richiesta. Per ogni altra info utile fare riferimento a questo indirizzo dove si spiega per esteso il nuovo procedimento.