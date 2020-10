L’alienista, Better Call Saul e The Umbrella Academy sono alcune serie televisive che hanno riscosso maggiore successo in tutto il mondo e sono disponibili sulla piattaforma di streaming online Netflix. Dopo mesi di pausa per il mondo cinematografico le varie produzioni hanno nuovamente iniziato le riprese per delle nuove stagioni di serie televisive e film, così come le fiction citate ad inizio paragrafo.

L’alienista, Better Call Saul e The Umbrella Academy su Netflix: aggiornamenti in corso, ecco i dettagli

L’alienista è una serie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo. Sulla piattaforma di streaming online riscuote un forte successo con la prima stagione mandata in onda in esclusiva e in prima visione nel 2018. Dopo due anni finalmente la seconda stagione sta per arrivare su Netflix, in particolare l’uscita è prevista per il 22 di Ottobre.

Better Call Saul è disponibile sul catalogo della piattaforma dal 2016, si tratta di una serie televisiva statunitense o meglio uno spin-off della serie breaking bad. La sua ultima stagione, la quinta, è andata in onda su Netflix lo scorso 24 di Febbraio e la produzione è intenzionata ad andare avanti con il racconto della storia. La sesta stagione potrebbe essere pronta per l’anno successivo, salvo eventuali complicazioni.

Anche The Umbrella Academy è in lavorazione per una terza stagione. Le prime due stagioni incuriosiscono gli utenti di Netflix di tutto il mondo, e anche in questo caso non si aspetta altro che dei nuovi episodi. Visto che la seconda stagione è andata in onda nel 2020, la produzione dovrebbe iniziare i lavori della terza stagione a breve anche se ad oggi non ci sono comunicazioni a riguardo.