MediaWorld sta rinnovando le proprie campagne promozionali, proprio per fare fronte all’ormai imminente Amazon Prime Day, due giorni di sconti fortissimi, in cui anche i rivenditori di elettronica daranno il massimo per cercare di soddisfare le esigenze dei consumatori.

Fino al 31 ottobre, tutti coloro che acquisteranno da MediaWorld, anche sul sito ufficiale, e spenderanno almeno 199 euro, potranno godere del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero. Questi, per chi non lo sapesse, consiste nella rateizzazione senza interessi, con pagamento direttamente tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: quali sono gli sconti più importanti

Nell’attesa quindi di conoscere le nuove offerte MediaWorld, è arrivato il momento di fare un piccolo check sul sito ufficiale, per scoprire i prezzi più interessanti attivi nel periodo.

Osservando da vicino il settore degli smartphone, notiamo la presenza di due prodotti allo stesso identico prezzo, 799 euro, di altissima qualità, da consigliare subito a coloro che vogliono il massimo dal proprio dispositivo mobile.

Stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 20 e Apple iPhone 11; il terminale con sistema operativo Android è da poco arrivato sul mercato italiano, ed ha indubbiamente stupito per la sua grandissima qualità generale. Originariamente proposto ad un prezzo elevatissimo, in poco tempo ha subito una svalutazione tale da essere acquistabile anche a 799 euro.

L’iPhone 11 è leggermente più datato, ma ciò non vuol dire che non sia di qualità, e sopratutto da consigliare a tutti gli amanti del brand, anche a questa cifra, comunque ancora abbastanza elevata.

Il volantino MediaWorld risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.