In Genshin Impact, ora puoi immergerti in un evento Co-OP e guadagnare ricompense come monete, esperienza e materiali promozionali. All’interno del gioco ci sono numerose ricompense nell’evento cooperativo. Tuttavia, hai bisogno di resina primordiale per raccoglierla.

Il giorno 11 ottobre 2020 è iniziato il primo grande evento di Genshin Impact dalla sua uscita alla fine di settembre. E sebbene il gioco si basi principalmente sulla modalità single-player, l’evento è interamente dedicato alla modalità multiplayer o co-op.

Genshin Impact: puoi scaricare subito il gioco free-to-play

Prima di poter prendere parte all’evento cooperativo chiamato “Fornace elementare”, devi raggiungere il livello 20 dell’avventura e completare tutte le missioni del 2 ° atto prologo “Per una mattina senza lacrime” e “Un grande passo per l’alchimia?” a Mondstadt.

Il tuo compito principale sarà quello di portare cubi elementali nella fornace al centro dell’arena. Puoi portare con te solo un tipo di blocco elementale alla volta. Se ne prendi un altro, quello vecchio verrà sostituito. I gruppi elementali reagiscono con altri elementi dei tuoi incantesimi. Se sono esposti a tali reazioni troppo spesso, scompaiono.

Non preoccuparti se non hai un gruppo con cui giocare, il gioco te ne assegnerà automaticamente uno non appena inizi l’evento. Non appena avrai completato con successo la missione, dovrai pagare 40 Urharz per ottenere 200 Adventure XP, 25 PE dell’amicizia e 27 “An adventurer’s words”

Inoltre, ci sono una serie di risultati che sono direttamente correlati all’evento e ti danno ulteriori ricompense. Nel frattempo, lo sviluppatore ha già pubblicato un piano approssimativo per i futuri aggiornamenti inclusa la data di rilascio. Altri due aggiornamenti dovrebbero arrivare nel 2020, che aggiungeranno anche nuovi eventi.