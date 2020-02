Amazon ha presentato il nuovo Echo Show 8, il suo smart display grazie al quale interagire con Alexa, guardare contenuti video in streaming e ascoltare le proprie canzoni preferite dai servizi musicali compatibili.

Echo Show 8 è dotato di un ampio schermo da 8 pollici. La schermata iniziale può essere personalizzata aggiungendo delle fotografie: è possibile riprodurre una presentazione delle immagini, di uno specifico album fotografico o impostare alcune foto in rotazione come sfondo.

Amazon Echo Show 8 vuole proteggere la tua privacy

Il nuovo Echo Show di Amazon vuole garantire una maggiore sicurezza e tranquillità degli utenti, pertanto implementa alcuni elementi pensati per proteggere la loro privacy. Echo Show 8 è dotato, infatti, di un tasto per la disattivazione del microfono e della fotocamera, che permette di scollegare elettronicamente sia i microfoni che la telecamera, ed un indicatore che mostra quando l’audio o il video vengono inviati al cloud. Oltre ciò, il dispositivo è dotato di un copri-telecamera grazie al quale è possibile coprire la fotocamera quando non utilizzata, senza però escludere la possibilità di interagire con Amazon Alexa.

Amazon Echo Show 8, ad Alexa puoi chiedere davvero di tutto

Con Amazon Echo Show 8 si possono svolgere diverse attività: è possibile, per esempio, effettuare video-chiamate con amici e familiari senza dover necessariamente usare le mani, semplicemente chiedendo ad Alexa di avviare una chiamata video con un contatto; è possibile creare una routine che fornisca, ogni mattino, delle informazioni come le previsioni meteo, le notizie del giorno o che regoli la temperatura in casa (a patto che si sia in possesso di un termostato compatibile con Alexa). E ancora, è possibile chiedere ad Alexa di seguire passo per passo una ricetta da Giallo Zafferano, leggere le notizie del giorno, guardare video in diretta, riprodurre canzoni o episodi della tua serie TV preferita, giocare a Quiz Vero o Falso, Domanda del Giorno e tanto altro.

Echo Show 8 è disponibile nelle colorazioni nero antracite e grigio chiaro a 129,99 euro. Il dispositivo è in pre-ordine da oggi su Amazon, ma verrà spedito il prossimo 26 Febbraio.