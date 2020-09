Il mercato delle smart band economiche è in fermento durante le presentazioni di questo IFA 2020. Proprio per questo motivo in questo particolare periodo è facile trovare delle offerte senza precedenti e approfittarne per aggiudicarsi i prodotti che desideravamo da tempo.

Anche la nuovissima smart band di casa Xiaomi, la Mi Band 5 è in offerta sullo store di Amazon, venduta e spedita dal colosso dell’ecommerce. Il prezzo è sceso da 39,99€ a 34.99€. Si tratta di un risparmio minimo, ma che rapportato al prezzo irrisorio di questa band, porta un risparmio del 10% rispetto al prezzo di listino. Un buon affare per chiunque stesse tenendo sott’occhio la Mi Band 5 e non intende rivolgersi ai vari store cinesi che spediscono da oltre frontiera.

Le specifiche della Mi Band 5 di Xiaomi

La smart band di casa Xiaomi presenta una lunga serie di miglioramenti rispetto alla Mi Band 4 dell'anno scorso. Si presenta agli utenti con un display da 1.1″ Amoled con un unico tasto frontale per la gestione del dispositivo. Sul fronte dei gadget troviamo un sensore a sei assi per la misurazione del movimento e un sensore di rilevazione del battito cardiaco PPG. È possibile scegliere tra svariate modalità di rilevazione dell'attività sportiva, con una batteria in grado di durare 14 giorni e con il nuovo supporto alla ricarica magnetica. Certo, i passi in avanti rispetto alla vecchia band ci sono, anche se avrebbe fatto piacere rilevare la presenza del chip NFC per i pagamenti e soprattutto il supporto all'assistente vocale, per controllare il dispositivo senza l'ausilio delle mani.

