I nuovi smartphone Nord di OnePlus saranno svelati a breve. Questo è qualcosa di cui abbiamo sentito parlare prima e dopo l’annuncio della prima generazione di OnePlus Nord. Si dice che la società sveli un nuovo smartphone di fascia media negli Stati Uniti con la serie Nord.

Il nuovo smartphone sarà sicuramente diverso dal OnePlus 8T che verrà svelato tra due giorni. Non ci sarà una variante Pro ma un nuovo device Nord è già in lavorazione. In realtà, non ci saranno solo uno ma due nuovi smartphone OnePlus Nord.

OnePlus Nord: due versioni in arrivo

Le informazioni provengono da Master Leakster Steve Hemmerstoffer. Il leaker ha affermato che OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 arriveranno a breve. Si tratta di nuovi dispositivi di fascia media che saranno svelati il ​​26 ottobre 2020, meno di due settimane dopo il lancio del 14 ottobre di OnePlus 8T.

Gli smartphone con marchio Nord saranno rilasciati ad un prezzo ‘economico’. Non sono stati forniti altri dettagli, ma se vogliamo analizzare le specifiche del primo modello OnePlus Nord, possiamo aspettarci componenti e caratteristiche di fascia media. I due device avranno probabilmente un design a schermo piatto, due fotocamere selfie e forse un processore Snapdragon 690 5G.

Dovrebbe inoltre essere prevista una certificazione per i dispositivi con firma di YouTube. I nuovi Nord potrebbero anche essere smartphone di alta qualità a prezzi ragionevoli e con l’ultima versione di OxygenOS. Nord N10 5G sarà il prossimo smartphone 5G di fascia media con un sistema di fotocamere da 64 MP. Non siamo sicuri del Nord N100, ma lo sapremo presto. Il lancio ufficiale, infatti, sembrerebbe essere dietro l’angolo.