OnePlus ha lanciato un aggiornamento software per OnePlus Nord, il suo smartphone di fascia media a prezzi accessibili appena rilasciato sul mercato, proprio la scorsa settimana. Ora l’azienda è tornata di nuovo con una nuova build sotto forma di OxygenOS 10.5.7 che migliora ulteriormente la fotocamera, il display e la connettività di OnePlus Nord. Questo sembra essere un aggiornamento software minore in quanto non sembra portare con sé un lungo elenco di funzionalità o miglioramenti.

I punti salienti di questo aggiornamento includono miglioramenti alla stabilizzazione video 4K a 60 fps sulla fotocamera anteriore e una maggiore chiarezza dell’immagine della fotocamera macro. OnePlus rileva anche le ottimizzazioni per la calibrazione del display, la stabilità della connessione Bluetooth e una migliore qualità della voce durante le chiamate.

OnePlus Nord, la OxygenOS 10.5.7 portà con sè alcune migliorie

Il log delle modifiche completo per OxygenOS 10.5.7 di OnePlus Nord con livello di patch di sicurezza 2020-07-01 include i dettagli per altre migliorie come: consumo energetico generale migliorato, calibrazione generale del display migliorata, stabilità della connessione Bluetooth migliorata e stabilità delle chiamate vocali migliorata. In poche parole, l’intero sistema ha subito migliorie con questo update, sopratutto la fotocamera ed il display.

OnePlus ha avviato il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.7 sulle unità OnePlus Nord. Poiché si tratta di un’implementazione graduale, l’aggiornamento verrà distribuito inizialmente solo a un piccolo lotto di unità, seguito da un’implementazione più ampia nei prossimi giorni. Se non hai ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul tuo OnePlus Nord e non vuoi aspettare il rollout automatico, puoi installarlo manualmente tramite OTA.