Sono ormai ovunque, riempiono le nostre bacheche e le chat. Gli Avatar di Facebook sono stati un vero e proprio successo, e ci hanno offerto la possibilità di esprimere la nostra personalità ed il nostro essere mediante la creazione di un alter-ego virtuale estremamente personalizzabile, dal suo aspetto fisico al suo look.

Forse non tutti sanno che gli Avatar di Facebook, oltre che essere utilizzati per commentare i post degli amici e per essere condivisi nelle chat di Messenger, possono anche essere inviati ai propri contatti WhatsApp e Telegram. Il tutto, però, dovrà essere gestito all’interno dell’app di Facebook, per cui l’intero processo potrebbe sembrare un po’ macchinoso e scomodo per alcuni.

Come condividere gli Avatar di Facebook su WhatsApp e Telegram

Anzitutto, per condividere un Avatar di Facebook su WhatsApp o Telegram occorre recarsi nel menù dell’app di Facebook e scorrere fino alla voce Altro… e poi cliccare su Avatars.

Una volta qui, si aprirà la schermata di creazione dell’Avatar, che ci permette di creare il nostro omino virtuale o eventualmente modificarlo. Per condividere uno sticker, occorre cliccare sull’apposita icona in alto a destra e poi sull’adesivo che si desidera condividere all’interno della chat di WhatsApp o di Telegram.

A questo punto occorre cliccare sulla voce Altre opzioni… e poi selezionare l’app di messaggistica sulla quale si desidera condividere l’adesivo. L’avatar può essere condiviso sia su WhatsApp che su Telegram, ma anche su altre applicazioni supportate, come Instagram. Basterà infine selezionare la Chat di condivisione e il gioco è fatto.