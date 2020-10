Più volte si è parlato delle grandi novità che WhatsApp ha introdotto con i suoi aggiornamenti, anche se non sono solo quelle le questioni di cui si parla in merito alla nota app di messaggistica. Molti utenti infatti sono da un lato felicissimi per i continui miglioramenti apportati, ma dall’altro sono arrabbiati per le vecchie vicissitudini che non sembrano andare via.

Stiamo parlando infatti delle tante truffe che girano in chat ogni giorno, colpendo soprattutto coloro che sono meno esperti. Molte persone restano infatti vittime di alcune situazioni davvero al limite che spesso finiscono per mettere in guai seri chi ci casca. Uno dei fenomeni che è parso più volte debellato è lo spionaggio, il quale ultimamente però sarebbe ritornato in voga con un’app nuova.

WhatsApp: molti utenti sono spaventati, adesso è possibile spiare i movimenti di chiunque in chat e gratis

Secondo quanto riportato nelle ultime ore una nuova applicazione satellite di WhatsApp starebbe vivendo il suo boom tra gli utenti. Si tratta di un’app che risulta gratuita e che permette di spiare le persone durante i loro movimenti all’interno della chat.

L’app prende il nome di Whats Tracker e permette di conoscere il momento esatto in cui una persona entra o esce dalla chat. Il tutto avviene semplicemente scaricando l’applicazione e lasciandola attiva in background, in modo che possa operare anche mentre non è effettivamente aperta sullo smartphone. In questo modo potrà inviare all’utente una notifica con il momento preciso nel quale la persona da lui monitorata deciderà di uscire o entrare in chat.