Il numero dei contagi giornalieri, da Coronavirus in Italia, continua a crescere. Oggi, 9 ottobre 2020, sono oltre 5’372 le persone che hanno contratto il virus nel corso delle ultime 24 ore.

I dati non sono per nulla incoraggianti, se ieri parlavamo di un incremento preoccupante di 4’458 unità, la crescita odierna di 5’372 deve assolutamente far riflettere. I tamponi processati sono ad ogni modo tantissimi, sono oltre 129’471, ma non bastano a tranquillizzare il pubblico. I decessi fortunatamente restano ridotti, solo 28, contro comunque i 22 di ieri.

Attualmente in Italia si contano 70’110 persone positive, di queste 4’086 sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale, 387 sono in terapia intensiva, tutti gli altri in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime 24 ore sono 1’186, per un totale di 237’549 dall’inizio della pandemia.

Contagi oggi: i dati dettagliati per le regioni

Boom di contagi in Lombardia, oltre 983 persone sono risultate positive solo oggi, è la regione più colpita il 9/10/2020, e purtroppo anche dall’inizio della pandemia, 110’852 casi. Continua a crescere ad un ritmo smisurato la Campania, anche oggi si sono registrati 769 contagi da Covid-19, a fronte di un ridottissimo numero di tamponi; per un confronto, in Lombardia ne sono stati processati 25’623, in Campania solo 9’549. La terza regione in ordine di contagi è il Veneto, con una crescita di 595 unità.

Proseguendo nella disamina, incrociamo poi il Piemonte con +401, il Lazio con +387, la Toscana con +483, la Puglia con +249, l’Emilia Romagna con +276, la Sicilia con +233, la Liguria con +196, il Friuli Venezia Giulia con +146, la Sardegna con +134 ed a sorpresa l’Umbria con +151.

Nessuna regione ha registrato 0 casi, anche il più tranquillo Molise ne ha segnalati ben 11 (in Valle d’Aosta sono 18).