Il gruppo Android Auto Italia attivo all’omonima pagina ufficiale Facebook ha scoperto un interessante changelog per la nuova versione dell’applicazione più amata dagli automobilisti. L’ecosistema si ingrandisce e si ottimizza al suono di 7 novità importanti che arrivano con una build preview molto attesa. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti.

Android Auto update: ecco le funzionalità in arrivo per la piattaforma

Le novità Android Auto puntano a distogliere l’attenzione da un potenziale Automotive OS pronto a prendere il sopravvento nel cotesto degli ecosistemi automotive degli infotainment. Sensazionali sono le aggiunte previste dal team Google per l’inedita versione dell’app. Ecco quali saranno, nello specifico, le feature in arrivo.

Novità in pubblicazione

lettura dei parametri auto da parte di Android Auto, come il sensore luci, freno a mano, stato della bussola e della marcia. Possibilità di leggere il sensore di occupazione del sedile del passeggero, cosa che fa sperare in una modalità Passeggero meno limitante di quella attualmente disponibile per i guidatori.

da parte di Android Auto, come il sensore luci, freno a mano, stato della bussola e della marcia. Possibilità di leggere il di occupazione del sedile del passeggero, cosa che fa sperare in una meno limitante di quella attualmente disponibile per i guidatori. Novità grafiche in arrivo per gli ipovedenti , forse da correlare alla modalità Passeggero

, forse da correlare alla modalità Passeggero In arrivo permessi che evitano la chiusura random di Android Auto

Avvisi per versione obsoleta di Google Maps.

Compass Mode , al momento difficile da correlare con le funzionalità di Android Auto.

, al momento difficile da correlare con le funzionalità di Android Auto. novità per il layout della UI navigazione : possibile integrazione in vista per le app di navigazione di terze parti.

: possibile integrazione in vista per le app di navigazione di terze parti. conferme sulla compatibilità del doppio display con Android Auto.

Ulteriori affinamenti tecnici e considerazioni

Altre interessanti proposte arrivano per il cambio grafica Toutube Music che già da Giugno è arrivato all’attenzione degli utenti.

Alle luce del silenzio stampa professato da Google non possiamo stabilire tempi e modi per il rollout. Trattandosi di una prima analisi non è detto che le novità possano giungere nel breve periodo o tutte insieme. Ci riserviamo il diritto di tornare in argomento una volte ottenute nuove informazioni.