Il colosso cinese Xiaomi è solito proporre, in diversi periodi dell’anno, degli sconti sul proprio store online. Fino al prossimo 18 ottobre 2020, salvo proroghe, sono disponibili diversi prodotti a prezzo scontato.

All’interno della promozione troviamo anche i nuovissimi Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, presentati lo scorso 30 settembre 2020. Scopriamo insieme tutte le promozioni in corso.

Xiaomi: un sacco di sconti proposti sul proprio sito ufficiale

Tra i prodotti più interessanti, scontati sul sito ufficiale, troviamo Mi True Wireless Earphones 2, dotate di Bluetooth 5.0, pop-up pairing e comandi per richiamare l’assistente vocale, al prezzo di 69.99 euro, Mi Home Security Camera 360°, con sensore da 2MP in grado di registrare video a 1080p e di ruotare per catturare una visuale orizzontale di 360° e una verticale di 96°. In offerta a 34.99 euro.

E ancora, Mi TV 4S da 55 pollici in offerta a soli 449.99 euro, Mi Smart Electric Toothbrush T500, spazzolino elettrico con una frequenza di vibrazione di 31.000 giri/minuto che offre 18 giorni di autonomia con una sola carica. È disponibile in sconto a 35.99 euro. Infine non poteva mancare la Mi Fast Charge Power Bank 3 10000mAh 18W, in offerta a 19.99 euro.

Come anticipato precedentemente infine, per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 31 ottobre, online o presso i punti vendita fisici (escluso mi.com) potrete ricevere in omaggio rispettivamente Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile su una pagina dedicata del sito ufficiale del colosso cinese. Non lasciatevi scappare le offerte!.