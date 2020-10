La promozione di WindTre, intitolata Go 70 Fire+ Limited Edition, è una soluzione appositamente pensata per tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono attivare tantissimi giga di traffico, dietro il pagamento di un canone non particolarmente elevato.

Il suo costo fisso mensile corrisponde esattamente a soli 6,99 euro, da pagare tranquillamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente andrà ad acquistare e sulla quale dovrà obbligatoriamente portare il proprio numero di telefono.

I contenuti della promozione di WindTre sono assolutamente interessanti, nello specifico parliamo di 70 giga di traffico dati in 4.5G al mese, con l’aggiunta di illimitati minuti per poter parlare con chi si vuole in Italia, nonché 200 SMS da utilizzare verso altrettanti utenti.

WindTre: chi può attivare la promozione

L’attivazione della promozione non è alla portata di ogni utente sul territorio, a conti fatti è una soluzione distribuita esclusivamente in versione operator attack, raggiungibile solo da alcuni fortunati. Coloro che la potranno richiedere sul proprio numero di telefono sono gli uscenti da Iliad o da un MVNO, al netto però dei soliti semivirtuali (quindi Kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile e Lycamobile), con portabilità obbligatoria.

Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, di conseguenza l’utente potrà abbandonare WindTre quando vorrà senza costi aggiuntivi, mentre inizialmente verrà richiesto il pagamento di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

La velocità di navigazione massima corrisponde al limite previsto dal 4.5G, in particolare parliamo di circa 600Mbps in download, a patto che il vostro smartphone sia compatibile con tale velocità. L’attivazione è possibile nei punti vendita.