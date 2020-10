Euronics, per mezzo della campagna promozionale intitolata “I Magnifici 10”, riesce a lanciare una lunga serie di offerte e di sconti applicati sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Ancora per poco tempo, in ogni singolo punto vendita in Italia è stato attivato un volantino estremamente interessante, con un meccanismo molto raro. Di base l’utente può recarsi in un qualsiasi negozio ed acquistare uno o più prodotti, raggiungendo una spesa superiore ai 599 euro. Fatto questo, quando giungerà in cassa potrà decidere di aggiungere al carrello uno dei 10 dispositivi che compongono i “Magnifici 10”, pagandolo solamente 199 euro.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare tantissimi codici sconto Amazon e le migliori offerte del momento, andate subito ad iscrivervi per iniziare a risparmiare.

Euronics: facilissimo risparmiare con questi sconti

Il modello di smartphone su cui si basa quasi tutto il volantino Euronics è, come al solito ultimamente, il Samsung Galaxy S20. Reso disponibile sul mercato in Primavera, il terminale oggi viene commercializzato a 649 euro, in una versione completamente sbrandizzata, e sopratutto con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Più recente, ed ugualmente attraente per il pubblico, è l’Oppo Find X2 Neo, lo smartphone che propone tantissime novità da un punto di vista prestazionale, e tramite il quale il cliente potrà godere anche della connettività 5G e di un’estetica assolutamente interessante.

Per conoscere il volantino Euronics da vicino, qui sotto vi abbiamo inserito le pagine nel dettaglio, ricordate che gli acquisti però sono effettuabili solamente nei punti vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.