Ci si chiede perché mai si debba pagare il bollo auto se esiste la concreta possibilità di evitare l’imposta. Migliaia di automobilisti hanno l’opportunità di ottenere di ottenere la più totale esenzione dai costi della tassa di possesso imposta a livello regionale dalle amministrazioni locali. Ecco come fare.

Bollo Auto: qui è Gratis

I vari Governi che nel tempo si sono susseguiti non hanno concesso respiro agli italiani che, fedeli alle promesse iniziali, hanno gioito di fronte alla possibilità di avere il bollo auto gratuito. Niente da fare in luogo del mancato aumento dell’IVA previsto mesi addietro. Pertanto si ritorna a pagare con un rincaro dovuto ai nuovi costi della gestione PagoPA.

Nonostante questo i cittadini della regione Emilia Romagna stanno godendo della possibilità di evitare l’imposta grazie ad una nuova concessione locale. Chi entra in possesso di un veicolo ibrido, infatti, può presentare domanda per l’esenzione completa per un periodo di ben tre anni, a patto di rispettare alcuni requisiti essenziali. Tra questi c’è quello della presentazione dell’istanza fin dalla prima immatricolazione o rinnovo di pagamento. In seconda analisi occorre accertarsi che il corrispettivo annuo richiesto non superi quota 191 Euro tasse escluse. In tali condizioni è possibile esentarsi dagli obblighi economici.

Rinvio del pagamento

In altre occasioni, come quelle che vedremo più avanti, è fattibile l’operazione di slittamento senza interessi con mesi di bollo Gratis da sfruttare nelle Regioni inserite in questa lista.