Samsung avrebbe in cantiere una nuova variante di Samsung Galaxy M31. Dopo il Galaxy M31s presentato a luglio, l’azienda introdurrà un nuovo smartphone della serie M, soprannominato Samsung Galaxy M31 Prime. E a svelarne in anticipo il design e le principali caratteristiche è stato il colosso dell’e-commerce, Amazon, che ha allestito una pagina promozionale sul proprio sito dedicata al prodotto.

Amazon non menziona esplicitamente lo smartphone come Samsung Galaxy M31 Prime, chiamandolo invece Samsung Galaxy M Prime. Tuttavia, analizzando il codice sorgente della pagina, i ragazzi di XDA-Developers hanno individuato diverse voci che rimandano al nome Samsung Galaxy M31 Prime. Per cui Samsung Galaxy M Prime e Samsung Galaxy M31 Prime sarebbero, in teoria, due diverse denominazioni di uno stesso dispositivo.

Samsung Galaxy M Prime, specifiche rivelate in anticipo da Amazon

Amazon rivela che Samsung Galaxy M31 Prime sarà alimentato da un SoC Exynos 9611 abbinato a 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Da questo punto di vista, non sembrano esserci sostanziali cambiamenti rispetto a Samsung Galaxy M31.

Il comparto fotografico include una quad-camera esterna con sensore principale da 64 MP, accompagnato da una lente ultra-wide da 8 MP, una lente macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. La fotocamera frontale per selfie utilizzerà, invece, un sensore da 32 MP e supporterà la registrazione video 4K e la modalità slow-motion. Anche in questo caso, nessuna differenza sostanziale rispetto al modello standard.

Samsung Galaxy M31 Prime avrà una batteria da 6.000 mAh, un lettore di impronte digitali sul retro ed un jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni del display sono ancora sconosciute, dal momento in cui Samsung Galaxy M31 e M31s presentano entrambi schermi FullHD+ AMOLED con una diagonale rispettivamente di 6,4 pollici e 6,5 pollici, ci aspettiamo qualcosa di simile anche sulla variante Prime.