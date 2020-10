La presentazione da parte di Apple dei nuovi iPhone 12 sembra ormai alle porte. Come di consueto ogni Autunno ci troviamo di fronte a moltissimi eventi, come ad esempio il Black Friday, il Back To School di settembre e la presentazione di moltissimi dispositivi di nuova generazione. Adesso è il turno di Apple, che ha finalmente fissato la data per un nuovo evento caratterizzato da una locandina molto particolare.

L’evento si terrà in maniera virtuale il 13 ottobre alle ore 10 (ore 19.00 italiane), e potrebbe essere dedicato proprio alla nuova generazione di iPhone. La locandina, che dichiara “Hi, Speed“, si riferisce molto probabilmente ai nuovi moduli 5G installati sui nuovi iPhone 12, per un nuovo standard anche sui telefoni di Cupertino.

I dispositivi di nuova generazione

Nel corso dell’evento dovrebbero essere presentati con molta probabilità i dispositivi della nuova famiglia di iPhone 12: 4 diversi smartphone secondo le indiscrezioni, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro Max e il 12 Mini.

Tante le novità che ci si aspetta da Apple: in particolare un nuovo schermo con notch più contenuto, i nuovi moduli 5G per gli standard di connettività, e per i modelli Pro un possibile schermo con refresh rate a 120hz. Un debutto esclusivo che porterebbe i nuovi iPhone direttamente ai livelli della concorrenza.

Molto probabile anche la presentazione dei nuovi AirTags, e magari anche di un nuovo modello di AirPods Studio, non si può mai sapere!

Non resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità durante il keynote dedicato! Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito e nessuna notizia nell’ambito del mondo della tecnologia.