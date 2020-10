Tra tutte le imposte fiscali il bollo auto non è certamente quella più amata. Si conferma come la spina nel fianco per milioni di automobilisti che ogni anno si ritrovano a pagare per la cosiddetta “tassa di possesso” dei propri veicoli. In pratica paghiamo per qualcosa che è già nostro di diritto. Un’ingiustizia che si verifica soltanto in Italia, dove è ora possibile sfruttare alcuni meccanismi per ridurre la pressione fiscale tramite rinvio o esenzione.

A seconda dei casi, infatti, è possibile evitare il pagamento oppure posticiparlo senza incorrere nell’applicazione degli interessi di mora normalmente previsti. Sono misure straordinarie concesse dalle singole Regioni dopo l’insorgere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ecco le liste di proroga e dell’azzeramento tasse all’interno delle singole realtà regionali.

Bollo Auto Gratis: dove averlo a 0 Euro e come posticipare i tempi

Amministrazioni locali come l’Emilia Romagna definiscono la possibilità del Bollo Gratis. Vista l’indipendenza decisionale delle Regioni, una situazione simile è fattibile anche in altre località a seconda delle scelte disposte dall’esecutivo locale. Nel caso in oggetto si dispone l’annullamento fiscale per le auto ibride la cui imposta non supera i 191 Euro. In tale condizioni ci si può aspettare un azzeramento triennale dei costi senza vincoli con eventuale successiva proroga.

In altri frangenti, come quelli che possiamo vedere dalla seguente lista, è possibile slittare il pagamento senza oneri di mora. Non tutte le Regioni hanno aderito dopo il lockdown. Ecco quelle segnalate.