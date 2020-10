Netflix non sembra voler assolutamente cedere il primo posto sul podio a nessun altro servizio di streaming video e, giorno dopo giorno, si riconferma il migliore in assoluto questo campo. La varietà di serie TV, film e documentari che mette a disposizione la piattaforma sembra essere sempre più vasto e i rivali non riescono a stare al passo. Inoltre, il passato periodo di lockdown ha fatto registrare alla piattaforma degli ascolti che mai erano stati segnalati prima di quel momento. Ci sono alcune serie TV che rientrano nella cerchia di quelle più seguite in assoluto, tra queste abbiamo Stranger Things, Lucifer e You. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things, Lucifer e You: le ultime novità

Iniziamo di due serie TV estremamente seguite su Netflix, ossia Stranger Things e Lucifer. La prima è una serie TV americana ambientata negli anni 80 ed ha riscosso un successo planetario, tanto da essere vista come una delle serie TV di produzione Netflix più riuscite in assoluto. Dopo un periodo di interruzione dovuto al coronavirus, sembra che gli attori siano ritornati ufficialmente sul set per registrare la quarta stagione della serie. Per quanto Lucifer, invece, dopo che la serie TV stava quasi per vedere la sua fine, è ritornata più forte di prima con una quinta stagione e una sesta in produzione. Sono disponibili ora le prime 8 puntate della fiction, a breve anche le altre 8 per un totale di 16 episodi.

Infine, terminiamo con You. La serie TV sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo ufficialmente a dicembre, ma, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe ritornare nei primi mesi del 2021.