Nella maggior parte dei casi, dopo aver acquistato un nuovo smartphone ci dimentichiamo completamente di quello “vecchio“, mettendolo in qualche parte della nostra casa a prendere polvere. Quello che però molti non sanno è che può essere molto importante avere in casa questo tipo di dispositivi, se sono ancora funzionanti. Perché? Questi possono essere facilmente riciclati in varie maniere. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Vecchio smartphone: ecco di seguito dei metodi efficaci per riciclarlo al meglio

Nel caso in cui aveste bisogno di un navigatore GPS può essere superfluo acquistare un dispositivo che ha solo quella funzione spendendo dei soldi in più. Infatti, è possibile riciclare il vostro vecchio smartphone rendendolo un efficiente navigatore. Oggi sul mercato sono presenti varie applicazioni utili che possono aiutarti, come ad esempio Google Maps, il quale dà anche la possibilità di scaricare le mappe e rivederle offline.

Un altro utilizzo interessante che si può fare del nostro vecchio smartphone è quello di farlo funzionare come se fosse una radio. Tramite alcune applicazioni, come ad esempio Spotify, possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo anche offline. In questo modo evitiamo che il nostro nuovo cellulare si scarichi velocemente.

Avete bisogno di una sveglia? Beh, il cellulare può fare anche questo. Possiamo dire addio a quelle scomode situazioni in cui teniamo il cellulare vicino il cuscino, dimenticando alle volte anche di caricarlo.

Infine, non ultimo per importanza, può essere l’utilizzo del vecchio smartphone per fare attività fisica. Scaricando comodamente un’applicazione è possibile eseguire esercizi in tranquillità senza usare il nostro dispositivo predefinito.