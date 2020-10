Huawei sta lavorando ormai da tempo alla sua nuova interfaccia nota con il nome di EMUI 11. La prima fase sembra essere infatti già partita almeno sui modelli top di gamma, i quali hanno ricevuto la versione beta qualche settimana fa. A quanto pare però durante le scorse ore anche altri dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento.

Questo permetterà a tutti di provare le novità che sono state implementate dagli sviluppatori, anche se comunque servirà del tempo per il rilascio della versione stabile. In basso c’è un elenco completo con tutti gli smartphone che fino ad ora hanno ricevuto o stanno per ricevere la EMUI 11 in versione beta.

Huawei prepara la nuova EMUI 11 per gli utenti: arriverà insieme al nuovo OS Android 11

