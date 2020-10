Netflix è una piattaforma di streaming video che offre una varietà di titoli davvero molto ampia. Nel passato periodo di lockdown l’uso della piattaforma è stato davvero molto ampio, tanto che diverse serie hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Possiamo trovare davvero di tutto sulla piattaforma: film, documentari e serie TV sempre all’avanguardia, e i fan sembrano non stancarsi davvero mai. Le ultime sono decisamente le più seguite in assoluto, e tra queste possiamo trovare tre serie TV in particolare davvero molto seguite, ovvero Elite, Riverdale e Peaky Blinders. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Elite, Riverdale e Peaky Blinders: le ultime novità di Netflix

Iniziamo parlando di Elite e Riverdale. La prima è una serie spagnola che ha riscosso un successo davvero enorme in tutto il mondo. La cosa che ha sorpreso di più è che ha fatto salire alla ribalta mondiale molti degli attori presenti nella serie, che prima erano sconosciuti a quasi. Sono tre attualmente le stagioni che abbiamo avuto modo di vedere sulla piattaforma e sembra che ce ne siano altre due in sordina. Sfortunatamente, l’emergenza sanitaria ha temporaneamente interrotto le riprese. Stesso discorso che sembra valere per Riverdale che, dopo quattro avvincenti stagioni, ha dovuto bloccare le riprese della quinta sempre per lo stesso motivo.

Infine, parliamo di Peaky Blinders. La grandissima serie TV tutta inglese ha riscosso un successo planetario e non si fa altro che parlare della nuova season che sta per arrivare la quale avrà dei risvolti psicologici molto importanti. Anche qui il coronavirus ha messo i bastoni fra le ruote, ma sembra che ora le riprese siano ricominciate.