Con l’inizio del mese di ottobre 2020 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di introdurre alcune novità per le proprie offerte di rete mobile, con anche nuovi costi di attivazione.

Da qualche giorno sono disponibili promozioni per acquistare a rate Samsung Galaxy S20 FE, mentre è in arrivo la promo Oktobercash con smartphone da acquistare in un’unica soluzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Italia: nuova promozione con smartphone Oktobercash

Prima di tutto vi segnaliamo che, in occasione della festa dei nonni, a partire dallo scorso 1° ottobre 2020 i clienti con l’offerta generazionale Vodafone Facile o l’offerta di rete fissa pensata per i più anziani Tutto Facile Fisso + Mobile, possono acquistare con la carta di credito gli smartphone LG K61 o Doro 7060 entrambi con rate mensili di 0 euro ma con un anticipo di 9.99 euro.

Invece, dal secondo giorno del mese è stato inserito un nuovo smartphone all’interno della promo Infinito Smartphone Edition, valida al momento fino al 14 Ottobre 2020 e che come suggerisce il nome è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che attivano un’offerta a scelta tra la Infinito Gold e la Infinito Black. Per la precisione, per la promo Infinito S20 Edition, oltre a Galaxy S20 5G e Galaxy S20+ 5G, da oggi viene introdotto il nuovo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, che grazie a questa promo con Vodafone ha un costo di 12 euro al mese per 30 mesi senza costi di anticipo.

Vi segnaliamo anche che non è è più disponibile la promo che scontava le rate mensili di Galaxy S20 5G a 15 euro al mese, ritornando dunque al costo standard di 20 euro al mese. Nelle offerte con smartphone dell’operatore rosso sono sempre inclusi anche 24 mesi di assicurazione RED Care Kasko. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.