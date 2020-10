Vodafone stupisce con tre nuove promozioni in 4G con 50GB

Scegliere un gestore ad oggi risulta davvero semplice grazie a tutte le offerte vantaggiose che esistono sul mercato della telefonia mobile. Proprio per questo motivo Vodafone ha perso tantissimi utenti, pur restando saldamente in testa alle classifiche di gradimento.

Il nostro gestore permette a tutti di avere il massimo dal punto di vista della qualità, vista anche la ricezione ormai estesa in tutto il continente. Non a caso la rete 4G è la più performante in assoluto, con i risultati che sono stati sotto gli occhi di tutti per anni. Adesso però gestori come Iliad hanno portato via a Vodafone tanti utenti, per cui bisogna intervenire. A tal proposito ecco tre nuove promozioni che sono dedicate a tutti gli ex utenti.

Vodafone propone le sue nuove offerte per riportare a casa gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga